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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

AA

Bodrum'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Konacık Mahallesi'ndeki Cahit Özvezneci İlkokulunda 83 öğrenci ve 5 öğretmenin katılığı eğitim etkinliği düzenledi.

Ekipler öğrenci ve öğretmenlere genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte ayrıca öğrencilere boyama kitabı ve trafik işaretleri yer alan duvar broşürü de dağıtıldı.﻿

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