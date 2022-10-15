Bodrum'da bir kişi, kardeşine ait marketin reyonlarına baltayla zarar verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin baltayla markete girerek reyonlara zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

H.A, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kardeşi M.A.A'nın işlettiği Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki markete baltayla geldi. Baltayla reyonlara ve ürünlere zarar veren şüpheli, iş yerinden ayrıldı.

Market sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.A, ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, yaşananlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.