Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında meslek komiteleri seçimi

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MUĞLA (AA) - Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasında (FTSO) meslek komitesi gruplarının seçimi yapıldı.

Şehit Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında yapılan seçimlerde, odanın mevcut başkanı Osman Çıralı mavi, Günay Özütok kırmızı, Asım Orhan ise beyaz liste ile yarıştı.

13 meslek komitesi için oy kullanıldı.

Mavi liste ile seçime giden Osman Çıralı, tüm komitelerde en fazla oyu alarak seçimi kazandı.

Osman Çıralı, gazetecilere, oda üyelerinin teveccühü ile 13 meslek grubunun hepsinde kazandıklarını belirterek, ekibine teşekkür etti.

Sistemli ve çok çalıştıklarını ifade eden Çıralı, seçimlerin hoşgörü ortamında, karşılıklı saygı çerçevesinde geçtiğini kaydetti.

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