Bodrum'da depoya giren yılan itfaiye ekibince yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Bodrum'da bir depoya giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Bitez Mahallesi 2105 Sokak'taki bir evin depo kısmına boz yılanın girdiği ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Ekipler, yaptığı çalışmayla kurtardığı yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.