Bodrum'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan minibüs, kullanılamaz hale geldi.



Koyunbaba Mahallesi Erdemil Caddesi'nde ekmek taşıyan minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibince müdahale edildi.

Söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

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