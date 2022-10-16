3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali'nin üçüncü haftasında ayak tenisi müsabakaları yapıldı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen festival kapsamında Fethiye Spor Salonu'nda gerçekleşen ayak tenisi müsabakalarına 8 takım ve 62 sporcu katıldı.

Final müsabakasında Kuşadası takımını yenen İstanbul takımı şampiyon oldu. Alanya takımı ise etkinliği üçüncü olarak tamamladı.

Sporculara kupa ve madalyaları Ayak Tenisi Federasyon Başkanı Mustafa Sunkur ile Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit tarafından verildi.

Sunkur, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ayak tenisinin yeni ve gelişmekte olan bir branş olduğunu belirterek, okul sporlarına dahil olması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise ayak tenisinin kısa zamanda daha çok yaygınlaşacağına inandığını kaydetti.

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