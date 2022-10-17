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Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

AA

Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "81 ilde, 251 ilçede 850 bin kapasiteli 800 den fazla yurt ile adeta bir yaşam merkezi konforunda hizmet sağlıyoruz. 38 ülkeden daha büyük nüfusa hitap ediyoruz." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, akademik yılın herkes için hayırlı olmasını diledi.

Bartın'daki kazada hayatını kaybeden maden işçilerini anıp, aileleri ile Türk milletine başsağlığı dileyen Kasapoğu, "Hepimizin yüreği yanıyor. Yaralı olan, tedavi gören kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Şifa temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın doğası, insanı, bir serdar şehri olmasıyla ülkenin özel beldelerinden olduğunu belirten Kasapoğlu, "Üniversiteler toplumları geliştiren bilim yuvalarıdır. Üniversite araştırmanın, bilimin, eğitimin, nitelikli insanın merkezidir. Üniversite, gençlerin kendini geliştirmesi için en kritik dönemdir. Aynı zamanda ufuk çizme, vizyon kazanma yuvalarıdır üniversiteler. Bakanlık olarak öğrenci arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir ve sahip olunan imkanları nasıl daha güçlü hala getirebiliriz düşüncesiyle çabalıyoruz. Bakanlık olarak üniversiteler en önemli paydaşlarımızdan. Dünyanın en kapsayıcı, en geniş ve kapasite olarak hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir yurt sistemimiz var." diye konuştu.

Kasapoğlu, diğer ülkelerin yurtlarının Türkiye'deki yurtların yarısı kadar etmeyeceğini dile getirdi.


- "38 ülkeden daha büyük nüfusa hitap ediyoruz"


Muğla'da 21 yıl önce 2 bin 673 olan yatak kapasitesinin bugün 5 kattan fazla artarak 13 bin 830'a ulaştığını bildiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 ilde, 251 ilçede 850 bin kapasiteli 800 den fazla yurt ile adeta bir yaşam merkezi konforunda hizmet sağlıyoruz. 38 ülkeden daha büyük nüfusa hitap ediyoruz. Bu bir gurur tablosudur. En güzel şekilde gençlerimize hizmet ediyoruz. Bu vesileyle ülkemizde var olan yurt talebinin yüzde 92'sini karşılamışız. Bu rakamı daha da arttıracağız. Muğla'da yeni yurtlarımızı da açarak tüm yurt talebini karşıladık. Bu yıl aynı zamanda yurt ücretlerine hiçbir şekilde zam yapmadık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yurt ücretlerimiz 250 ile 450 lira arasında değişiyor. Bununla birlikte rekor seviyede artış yaptığımız, 750 liradan, bin 800 liraya çıkardığımız beslenme yardımıyla, ücretsiz interneti, diğer hizmetleriyle bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin hizmetindeyiz. Ülkenin yarınlarının değil bugünlerinin de umudu olan gençlerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz."

Yurtları malzeme yapmak, istismar etmek isteyenlerin olduğunu belirten Kasapoğlu, "Onların hayal edemeyeceği çapta sunduğumuz hizmetleri, onların rüyalarında dahi göremeyecekleri şekilde geliştirdiğimiz kapasiteyi karalamaya çalışıyorlar ama biz asla bu fırsatı onlara tanımayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, durmaksızın hizmetteki çıtayı, kaliteyi, standartları gençlerin emrine amade etmeye devam edeceklerini dile getirdi.


- "150 binden fazla öğrencimizi yurtlarımızda misafir ettik"


Bu yıl yaz aylarında seyahat etmeleri için yurtların kapılarını gençlere ücretsiz açtıklarını vurgulayan, Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın da desteğiyle müze kartını ücretsiz hale getirdik. 150 binden fazla öğrencimizi yurtlarımızda misafir ettik. 'Seyahatsever' projemizle bir ivme kazandırdık. Bundan sonraki süreçte projemizi güçlendirerek devam edeceğiz. Muğla'daki yurtlarımız yaz aylarında en çok talep gören bölge oldu. Yurt kapasitesiyle, sunduğumuz hizmetlerle, gençlerimizin yanında olma bilinciyle, kredi, burs faaliyetleriyle, milyonlarca gencimizi faydalandırıyoruz. Gençleri hem bugünün hem de yarının en büyük değeri gören bir anlayışla yürüyoruz. Son 20 yılda Cumhurbaşkanı'mızın genç odaklı siyaset, hizmet anlayışıyla, geçtiğimiz yıl pek çok engeli birer birer ortadan kaldırdık."

(Sürecek)


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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