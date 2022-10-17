Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Halil Mıstık'ın (21) kullandığı 48 V 3283 plakalı motosiklet, Akyol Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Mıstık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bodrum'da bir teknede gemici olarak çalıştığı belirtilen Mıstık'ın cenazesi, Aşağı Kızılağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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