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Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

AA

Bakan Kasapoğlu, MSKÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de 2002'de 9 gençlik merkezi varken, bugün Yatağan ve Köyceğiz'de açacağımızla 419 gençlik merkezimiz olacak. Amacımız tüm gençlerimizi kucaklamak." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, seçme ve seçilme yaşını 18'e indirerek gençlerin hem karar alma mekanizmalarındaki yerini kuvvetlendirdiklerini hem de gazi mecliste gençlerin potansiyelini güçlendirdiklerini söyledi.

Hayatın her alanında gençlerin kararlarını, etkinliğini artırdıklarını belirten Kasapoğlu, "81 ilimizde üniversite açarak fırsat eşitliğini gerçek manada sağlamak için önemli adımlar attık. Gençlerimizin enerjileriyle fark oluşturacak çalışmaları hayata geçirdik. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif gelişmeleri destekledik. Gençlik projelerine katılmaları için 81 ilimizde gençlik merkezlerini faaliyete geçirdik. Türkiye'de 2002'de 9 gençlik merkezi varken, bugün Yatağan ve Köyceğiz'de açacağımızla 419 gençlik merkezimiz olacak. Amacımız tüm gençlerimizi kucaklamak. Bu memleketin tüm evlatlarının yarınlara yürüyüşünü en güçlü şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Bakanlığın tüm imkanlarıyla 7 gün 24 saat gençlere hizmet ettiğini dile getirdi.

Her yıl üniversite öğrenci topluluklarına yönelik proje destekleri yaptıklarını belirterek Muğla'daki öğrencileri de bu desteklerden faydalanmaya davet eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversite topluluğu kurmuş birisi olarak bunun öneminin farkındayım. Spor, kültür sanat, çevre, hayvanların korunması konusunda 5 binden fazla projeye destek verdik. Üniversitelerimizde gönüllülük yılı ilan etmiştik. Bu çalışmaları yine YÖK ile protokole bağlayarak konunun kurumsallaşması konusunda müfredata bağlandı. Bu derse üniversitelerimizde katılarak katkı sağlamaya çalışıyorum. Mutlaka aktif bir gönüllülük faaliyeti içinde olmaya gayret edin. Bu tecrübe size katkı sağlayacak. Hayata ve meselelere farklı bir pencereden bakmanıza fayda sağlayacak. İyinin, sevginin gücüyle daha aydınlık yürüyeceksiniz. Spor vakit geçirme aktivitesi değil, bir yaşam tarzıdır. Sporu bir yaşam biçimi olarak görmenizi istiyorum."

Kasapoğlu, Muğla'da 100'den fazla spor tesisinin kadını, erkeği, genci, yaşlısı, engellisiyle 7 gün 24 saat hizmet etmeye devam ettiğini belirtti.


- "Gençler, sporla dolu, iç içe bir hayatı yaşam felsefesi haline getirsin"


Muğla'da 18 olan spor tesisi sayısını 100'ü aşkın hale getirmenin ülkenin bir başarısı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her alanda fırsat eşitliği diyoruz. Sporda, sanatta, kültürde, eğitimde, siyasette... Üniversitelerimizde imkanları güçlendirmek, onlara destek olmak gerekirse yenilerini ortaya koymak Bakanlık olarak görev bildiğimiz konulardan biri. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerimizde spor tesislerimizi güçlendirme noktasında da her zaman üniversite ve gençlerimizin hizmetinde, yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yeter ki sahalarıyla, kortlarıyla, stadyumlarıyla, havuzlarıyla, spor salonlarıyla kıymetli gençlerimiz tesisleri hiç çekinmeden 7 gün 24 saat kullansın. Gençler, sporla dolu, iç içe bir hayatı yaşam felsefesi haline getirsin. Spor, tüm kötülüklerle mücadele etme açısından en önemli araçlardan birisidir."

Gençlerin heyecanına, bilgisine, yeteneğine ve inancına sonuna kadar güven duyduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençler sayesinde Türkiye'nin önünün daha da açılacağına, yüzünün daha da ağaracağına, göğsünün kabaracağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.


- "Her alanda güçlü Türkiye mimarlarının gençler olacağına inanıyoruz"


Türk genciyle yarınların daha aydınlık, dünyanın daha adil olacağına inandıklarını aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha güçlü Türkiye ideali, milli teknoloji idealimizi, milli üretim idealimizi, milli enerji hayallerimizi, milli sanayi hedeflerimizi gençlerimizin gerçekleştireceğine inanıyoruz. Gençlerimizin hangi alanda olursa olsun işlerini en güzel şekilde yapacaklarına inancımızın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin sesinin her alanda daha gür çıkması için yeni atılımlar ortaya koyacağız. Her alanda güçlü Türkiye mimarlarının gençler olacağına inanıyoruz. Üniversitelerdeki hocalarımız bilgi aşığıdır. Bu yüzden bilgi ve tecrübelerin aktarımı konusunda hoca öğrenci ilişkisi çok önemlidir. En büyük arzumuz da hoca öğrenci ilişkisinin güçlenerek hep devam etmesi. Bunun için gençlerimizin yanında olduğumuz gibi akademisyenlerimizin de tüm imkanlarımızla yanında olduğumuzu vurgulamak işitiyorum."

Konuşmanın ardından Kasapoğlu, 4 farklı puan türünde üniversiteye ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belge ve hediyelerini verdi.

Program sonunda antrenörlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, daha sonra üniversite yerleşkesinde bulunan Genç Ofisi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kasapoğlu, öğrencilerin yaptığı sanatsal ve sportif etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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