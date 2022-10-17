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Bakan Kasapoğlu, Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı:

AA

Bakan Kasapoğlu, Köyceğiz Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı:

MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2002'de 18 olan gençlik spor tesisimiz bugün 87'ye ulaştı. İçerisinde öyle tesisler var ki Muğla'yı pek çok branşta global anlamda markalaştırmış eserler." dedi.

Gençlik merkezi açılışı için Köyceğiz'e gelen Bakan Kasapoğlu, ilçeye kazandırılan yeni tesisin hayırlı olmasını dileyerek açılış kurdelesini kesti.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, gençlik ve spor yatırımlarının Muğla ve ilçelerine hayırlı olmasını diledi.

Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı spor ve gençlik yatırımlarını yaptıklarını ifade eden Kasapoğlu, "2002'de 18 olan gençlik spor tesisimiz bugün 87'ye ulaştı. İçerisinde öyle tesisler var ki Muğla'yı pek çok branşta global anlamda markalaştırmış eserler. Bisiklet parkurlarıyla, spor salonlarıyla, tenis kortlarıyla, su sporu tesisleriyle, havuzlarıyla, niceleriyle her biri uluslararası anlamda marka tesisler. Tabi ki bu tesisler, spor turizmi avantajını da yanında getiriyor. Muğla'mız bu anlamda da spor turizmi noktasında artık bir önemli destinasyon. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Dünya Ralli Şampiyonası, Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası, World Akro Cup, Babadağ Yamaç Paraşütü gibi nice prestijli organizasyonlar." diye konuştu.

Kasapoğlu, Köyceğiz'in de spor anlamında parladığını, hentbol takımı olan ilçede kürek sporunun da yapıldığını anlattı.

Köyceğiz Gölü'nün coğrafi konumu itibarıyla dünyada tamamen kürek sporunun en iyi şekilde icra edildiği noktalardan biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğa harikası gölümüzde sadece bu yaz Avrupa'dan 8 ülkenin takımı kamp için gelmiş. Diyoruz ya 'Spor turizmi, marka şehir' diye. Muğla'mızın her bir ilçesi bu noktada spor turizmi adına kazandırdığımız tesislerle netice olarak büyük bir katma değeri ortaya koymaktadır. Bu tabloda her şeyden önce inanç, emek, gurur, çalışma vardır. Çünkü sadece coğrafi koşullar, rabbimizin bahşettiği imkanlar, elbette her biri birbirinden değerli ama bunun için oraya emek vermeniz lazım. Oraya eser bırakmanız için çalışmanız lazım ve bu koşulları, güzel zenginliği, bu nimeti teknik anlamda desteklemeniz lazım. İşte potansiyel bu doğrultudaki çalışmalarla, yeni teknik çabalarla açığa çıkabiliyor. Allah'a şükürler olsun. Bizler hep birlikte el ele verdik. İşte burada herkes var."

Kasapoğlu, yapılan eserleri sadece bina olarak değil, her eseri ihya edilmiş gönül olarak gördüklerini dile getirdi.

- "Bu güzel merkezimizde, bilginizi, tecrübenizi elbette arttıracaksınız"

Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesisleri inançla, emekle, alın teriyle, özveriyle üreterek, çalışarak değerli milletimizi, aziz halkımızı bahtiyar kılmak bizler için bir boyun borcudur. Bir vazifedir, bir gurur vesilesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, büyük destekleriyle, engin vizyonuyla Türkiye'yi bir baştan diğer uca kadar sevgiyle, muhabbetle, ilimle, bilimle, sanatla, sporla kuşatan gençlik merkezlerimizin yeni bir halkasını, en yenisini sizlerle buluşturuyoruz. Bu güzel merkezimizde, bilginizi, tecrübenizi elbette arttıracaksınız. Yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar kazanacaksınız. Ve tabi ki büyük imkanları inşallah hep birlikte daha yukarı noktalara daha ilerilere taşıyacaksınız. Teknolojiden edebiyata, el sanatlarından dil atölyelerine kadar çok geniş bir yelpazeyi burada hizmet olarak, öncelikli olarak gençlerimize ve tüm Köyceğiz halkı için sunuyoruz. Ben pek çok gencimizin burada kendi hikayesini yazmaya başlayacağını, hayallere doğru adımlarını büyütebileceğini düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Gençler neredeyse biz oradayız' felsefesi ve inancıyla Türkiye'nin her bir karışında bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarının, bugünlerinin, yarınlarının yanında olmaya devam edeceğimizi de özellikle vurguluyorum."

Türkiye'nin dinamik, yetenekli genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, onlar için zengin bir tesis alt yapısı inşa ettiklerini dile getirdi.

- "Köyceğiz'de, diğer ilçelerimizde Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonlarımız var"

Türk gençliğinin dinamizmi için gerekiyorsa bundan sonra da hiçbir özveriden kaçınmadan daha büyüğünü yapmakta kararlı olduklarını belirten Kasapoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Köyceğiz'de, diğer ilçelerimizde Türkiye'nin dört bir yanında şampiyonlarımız var. Bu ülkenin gururu olan, sevinci olan gençler yetişiyor, yetişecek. Ben hem gençlik merkezimizden hem de biraz sonra gençlerimizle sporcularımızla buluşacağımız Köyceğiz Spor Salonundan yeni yıldızların, yeni şampiyonların yetişeceğine gönülden inanıyorum. Kadın odaklı spor politikamızla, genciyle kadınıyla tüm toplumu spor tesislerimize, gençlik yatırımlarımıza ve bu yatırımları, bu imkanları dolu dolu değerlendirmeye, 7 gün 24 saat hizmet politikamızın gereği olarak tüm imkanlarımızın milletimizin 85 milyonun, Türkiye’nin her bir karışından herkesin emrinde olduğunu özellikle vurguluyorum. Tesislerimize davetimizi de yineliyorum."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından Köyceğiz Spor Salonu'nun da açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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