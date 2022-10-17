Bodrum ve Datça açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 5 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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