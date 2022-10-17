Bodrum'da öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğrenci servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Gölbaşı Mahallesi Küme Evleri mevkisinde 48 S 0808 plakalı minibüste, seyir halindeyken yangın çıktı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Yangın anında minibüste öğrenci bulunmadığı belirtildi.



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