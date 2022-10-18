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MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası'nın 29 Kasım-5 Aralık'ta Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirileceği bildirildi.



Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, AA muhabirine, ayak tenisinin ülke ve dünyada hızla gelişmekte olan bir branş olduğunu söyledi.

Ayak tenisinde centilmenliğin ve fair play'in üst düzeyde olduğunu, akrobatik hareketlerin yapıldığını, seyir düzeyinin de yüksek olduğunu ifade eden Sunkur, şunları kaydetti:



"Branşın ülkemizde yayılması için de çalışmalarımız devam ediyor. 2016'da Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'yla başladık. Devam eden şampiyonaların sonuncusunu Kula'da bu yıl yaptık. Geçen yıl Türkiye Ayak Tenisi Federasyonunun kurulmasının ardından Türkiye'nin tüm illerinde branşın tanıtımını yaptık. Ülkenin tamamına ayak tenisi eğitimi verdik."

Sunkur, geçen yıl Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Türkiye'den 18, KKTC'den de 2 takımın katılımıyla ilk Türkiye Şampiyonası'nı düzenlediklerini anlattı.



Uluslararası Ayak Tenisi Federasyonları Birliğinin (FIFTA) onayıyla Ayak Tenisi Avrupa Festivali'nin bu yıl Alanya'da gerçekleştiğini aktaran Sunkur, "FIFTA, Dünya Şampiyonası'nın da ülkemizde yapılmasını kararlaştırdı. 29 Kasım-5 Aralık'ta Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası, Alanya'da yapılacak. Şampiyonaya 24 ülkeden katılım olacak. Bu branşın hem ülkemizde hem de uluslararası arenada gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.



Türkiye Şampiyonası ve illerde düzenlenen organizasyonlarla milli sporcu seçmesi yaptıklarını dile getiren Sunkur, en iyi sporcularla Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeye çalıştıklarını belirtti.



Düzenlenen organizasyonlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden Sunkur, "Gençleri de illerde yapılan faaliyetlere katılmaya davet ediyoruz. Ayak tenisinin gelişmekte olan sporlar içerisine dahil olması konusunda Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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