Muğla'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Karadere Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.Y, A.A. ve U.M. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

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