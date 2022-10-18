Ana vatanı Güney Amerika olan "tatlı patates" Muğla'nın iklimine uyum sağladı

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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Güney Amerika'dan dünyaya yayılan "tatlı patates" Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı proje ile ılıman iklimi ve verimli topraklarıyla öne çıkan Muğla'da da üretiliyor.

İl Müdürlüğünün "Katma Değeri Yüksek Sebze Üretim Programı" kapsamında "tatlı patates" üretimi için Muğla ve ilçelerinde çiftçiler teşvik ediliyor.

Bölgede yürütülen çalışmalara katılan üreticiler, ana vatanı Güney Amerika'da Peru olduğu belirtilen ve aromasından dolayı "tatlı patates" olarak bilinen üründen yüksek verim aldı.

Datça, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Seydikemer, Ortaca, Ula, Milas, Yatağan ve Bodrum ilçelerinde yaygınlaşarak 22 dekarda üretilen "tatlı patates"te 150 tonu aşkın rekolte bekleniyor.

- Hasadına başlandı

Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara gelen tarım işçileri, traktör ve kürek yardımıyla çıkartılan rengarenk tatlı patatesleri topraktan arındırıyor.

Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek ürünler toplandıktan sonra özenle kasalara alınıyor.

Sağlıklı karbonhidrat kaynağı olması ile iç pazarda tercih edilen "tatlı patates"te hasada devam eden üreticiler ürünün bu yıl hem kalitesinden hem de rekoltesinden memnun.

- Alınan olumlu sonuçlar çalışmaları hızlandırdı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'da tatlı patatesle ilgili ilk çalışmalara 3 yıl önce başladıklarını ve üretimin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Olumlu sonuçlar neticesinde çalışmalara hız verildiğini anlatan Saylak, Datça ilçesinde yapılan çalışmalarla son yıllarda hem tatlı patates hem de patates fidesi üretimine geçildiğini kaydetti.

Saylak, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Katma Değeri Yüksek Sebze Yetiştiriciliği" projesi kapsamında "Tatlı Patates Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" hazırlandığını belirterek, "Bu yıl 33 üreticiye 60 bin fide dağıtıldı, 22 dekar alana dikimi yapıldı. Dekar başına yaklaşık 7 ton ürün bekleniyor." dedi.

- "Talep çok"

Üreticilerden Hasan Harıpçı ise 3 yıldır ekimini yaptığı tatlı patatesin veriminden memnun olduklarını söyledi.

Elde ettikleri fideleri toprakla buluşturduklarını anlatan Harıpçı, tatlı patates üretiminin yaygınlaşması için birçok üreticiye de fide verdiklerini belirtti.

Harıpçı, "Haziran ayında dikimini yaptığım patatesleri şimdi hasat etmeye başladım. Geçen yıl 4 dönüm, bu yıl 6 dönüm alana dikim yaptık. Bize çok iyi bir gelir kapısı oldu. Talep çok fazla. Birkaç yıl önce bölgede hiç tanınmayan bir ürünün şimdi talebine yetişemiyoruz. Herkese ekmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Özellikle ılıman iklimin olduğu yerlerde ürünün yıl boyu da toprak altında durabildiğini belirten Harıpçı, bu nedenle de tercih edildiğini kaydetti.

- "Beklentimden daha iyi verim aldım"

Milas ilçesinde tatlı patates üretimi yapan Gülden Uçar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden üretim danışmanlığı desteği alarak ilk defa dikimini yaptıkları tatlı patatesten çok iyi verim aldıklarını söyledi.

Tatlı patatesin Türkiye'de az üretildiğini, hiçbir kimyasal, suni gübre ve ilaç kullanmadan üretim yapabildiğini dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Hibe olarak aldığımız fideleri 2 dönüm alana ektim ve hasada başladım. Beklentimden daha iyi verim aldım. İnsanlar tatlı patatesi öğrenmeye başlayınca ilgi de her geçen gün artıyor. Özellikle büyükşehirlerden büyük talep var. İlgiden çok memnunuz. Ürünün yapraklarından da faydalanıyoruz. Hem kendimiz tüketiyoruz hem de hayvan yemi olarak kullanıyoruz."

Uçar, tarımla uğraşan kadınlara tatlı patates yetiştirmelerini tavsiye ederek, gelecek yıllarda daha geniş bir alanda tatlı patates yetiştirmeyi planladığını belirtti.





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