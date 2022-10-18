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Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA

Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Rüştü Onural'ın kullandığı 48 ABL 027 plakalı otomobil, Bodrum-Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde devrildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Onural'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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