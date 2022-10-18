Muğla'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan belirli gün ve haftalar çizelgesinde yer alan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Muğla'da etkinlik düzenlendi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Deniz Solmaz yaptı.

Konuşmasında 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin önemine değinen Solmaz, "15 Temmuz gecesi yüzlerce vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın haklı gururunu yeniden yaşıyoruz. Darbeci terör örgütünün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından ve canından daha aziz bildiği evlatlarından vazgeçmiş, ancak vatanına namahrem elin değmesine izin vermemiştir." dedi.

Türk milletinin kendisine yöneltilen namlulara iman dolu göğsü ile cevap verdiğini hatırlatan Solmaz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkın sokaklara, meydanlara inerek hava limanlarını doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin karşısına dikilip menfur girişimi engellediğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kurşunlu Camii müezzini Yadigar Ceylan Kur'an-ı Kerim okudu.



Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Oratoryosunda Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in canlandırıldığı sahne, izleyenleri duygulandırdı.

Program sonunda MSKÜ Atatürk Kültür Merkezinde açılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi gezildi.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, MSKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen, STK temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.













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