Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den Muhtarlar Günü mesajı

MUĞLA (AA) - Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Otgöz, mesajında, yerel demokrasinin en eski temsilciliği muhtarlık görevinin 1829'dan bu yana sürdürüldüğünü belirtti.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm muhtarların gününü kutlayan Otgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Muhtarlarımız köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkisinde aracı bir rol, köprü görevi görmektedir. Seydikemer Belediyesi olarak çalışmalarımızda muhtarlarımızla istişare halinde olmayı özen gösteriyor, onlardan gelen her türlü istek ve talebi değerlendiriyoruz. 65 mahalleye eşit hizmet götürmeye özen gösterirken, muhtarlarımızın da canla başla milletimiz, devletimiz için çalışması yadsınamayacak bir gerçektir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmektedir. Vatandaşlarımızın sıkıntısını bizlere aktaran, çözüm odaklı yaklaşan, ilçemizin gelişmesinde önemli rol oynayan muhtarlarımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

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