Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesine seyir halinde olan bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Döğüşbelen mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda şüpheli B.İ. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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