"Yarasa adam" 200 kilometre hıza ulaştığı atlayışında limitleri zorluyor

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, Fethiye'deki Babadağ'dan gerçekleştirdiği atlayışında, "mesafeleri kısaltarak" limitleri zorlamaya devam ediyor.



Koçak, Babadağ'da gerçekleştirilen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotu Harun Kenasarı ile 1800 metre pistinden havalanarak yaptığı ve 200 kilometre hıza ulaştığı atlayışında, bu kez hem ortasından geçtiği direklerin birbirine olan mesafesini hem de hedefin altından geçerken yerden yüksekliğini azalttı.

Daha önce aralarında 10 metre olan iki direğin ortasından geçen Koçak, bu mesafeyi 4 metreye düşürdü, ayrıca yerden yüksekliği 3 metre olan hedefin altından geçerken kendisi ile zemin arasında sadece 1,5 metre vardı.

Gösteriyi aksiyon kamerasıyla kayıt altına alan Koçak, daha sonra paraşütünü açarak Babadağ Teleferik tesisinin önüne iniş yaptı.

Aynı zamanda Babadağ Teleferik Genel Müdürü olan Koçak, AA muhabirine, Babadağ'ın, rakımıyla ve Ölüdeniz'deki iniş alanıyla dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezi olduğunu söyledi.

- "Önümüzdeki yıl hedeflerimiz çok daha büyük"



Turizm sezonunun sonuna yaklaşıldığını, Babadağ Teleferik olarak koydukları hedeflere ulaştıklarını anlatan Koçak, "Hedeflerin her zaman daha yükseği olduğuna inanıyorum. Bu düşünceyle bir etkinlik gerçekleştirdim. Uçurumun ucuna yerleştirdiğimiz hedef, önümüzdeki yıl için gerçekleştirmeyi düşündüğümüz hedefi simgeliyor. Önümüzdeki yıl hedeflerimiz çok daha büyük. Her zaman daha yukarıda ulaşacak hedefler var." dedi.

Koçak, aktif bir sporcu olarak Babadağ ve Ölüdeniz'in spor turizmi açısından çok değerli olduğunun farkında olduğunu vurguladı.

- "Şu ana kadar herhangi bir hedefin altından hiç geçmemiştim"

Atayışı ile, hedeflerinin ne kadar büyük ve çok çalışma gerektirdiğini anlatmak istediğini dile getiren Koçak, "Yaptığım atlayışta yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşmıştım. Bu hızla giderken 3 metrelik bir hedefi vurmak yerine onun hemen altından geçmek çok daha detaylı planlama gerektiriyor. Hedefin altına geçerken yerden yüksekliğim yaklaşık 1,5 metre, iki direk arası ise yaklaşık 4 metreydi." ifadelerini kullandı.



"Daha önce herhangi bir kara parçasının üzerinden daha alçaktan geçtiğim atlayışlar da olmuştur. Bu şekilde parçaladığım hedefler de oldu." diyen Koçak, "Şu ana kadar herhangi bir hedefin altından hiç geçmemiştim. Bu benim için de yeni bir şey. Başka etkinlikler yapabileceğim konusunda bana da bir ilham oldu. Sporcu olarak öz güvenimi arttırdı." şeklinde konuştu.

Bir sporcunun kendisine koyduğu limitin, becerisinden büyük olmaması gerektiğini dile getiren Koçak, "Becerisinin farkında olan ve limitlerini de bilen bir sporcu olarak daha iyi yerlere, daha iyi gideceğime inanıyorum." dedi.

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