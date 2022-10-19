Muğla'da Türk Kızılay "Şube Afet Timi" oluşturuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'da Türk Kızılay gönüllülerinden ve üyelerinden oluşturulan "Şube Afet Timi" 4 gün süren eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale getirildi.

Gönüllülerden ve üyelerden oluşan afet timine Muğla Öğretmenevinde afet sırasında yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Başta doğal afetler olmak üzere birçok olaya müdahale edebilecek donanıma sahip olması planlanan timdeki 12 kişinin gönüllü görev alması sağlanacak.

Afet Operasyon Merkezi Eğitimler ve Tatbikatlar Uzman Yardımcısı Tuğba Çınar, AA muhabirine, Türkiye'nin afetlere açık bir ülke olduğunu söyledi.

Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü çatısı altında 81 ilde şube afet timleri kurulması üzerine bir eğitim modülüne başladıklarını belirten Çınar, bu timlerinin asil ve yedek olmak üzere hem personel hem de gönüllülerden oluştuğunu dile getirdi.

Eğitimin 4 gün sürdüğünü ifade eden Çınar, "Teorik eğitimde Kızılay, Kızılhaç hareket unsurlarından tutun da, afetlerde ihtiyaç tespiti, beslenme, barınma ve ihtiyaç tespitinin şubeler olarak önemini detaylı bir şekilde vermeyi amaçladık. Eğitimin son gününde de bir senaryo ile tatbikat icra ediyoruz. Çadır kurma ve haberleşme eğitiminin ön bilgisinin ardından tim üyelerinden bunları alanda uygulamalı olarak göstermeleri istiyoruz." dedi.

Eğitim sonunda tim üyeleri için bir belgelendirme işlemi olduğunu da belirten Çınar, belgelendirmeden sonra olası bir afette, afetin sıfırıncı anından itibaren şube afet timlerinden destek istendiğini ve afet timlerinin sahada sıcak alana ilk ulaşan ekipler olduğunu vurguladı.

Türk Kızılay Ula Şube Başkanı Nasuh Kanat da Muğla'nın bir afet bölgesi olduğunu, geçen yıllarda 13 ilçenin 11'inde yangın felaketi yaşandığını hatırlattı.

Yangınlar sırasında sahada aktif olarak görev aldıklarını anlatan Kanat, "Özellikle gıda temini konusunda 7 gün 24 görev başındaydık. Bu görevi daha profesyonel olarak yapmak için genel merkezimiz tarafından ilimizde kısa adı 'ŞAT' olan şube afet timi kuruldu. Genel merkezden gelen kendi alanında uzman 6 personel tarafından bilgilendirildik. Hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldık. Bundan sonra daha profesyonel bir şekilde sahada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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