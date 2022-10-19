Fethiye'de muhtarlar ilk defa sıcak hava balonuna bindi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından 22. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Beşkaza Meydanı'na Türk Hava Kurumunun sıcak hava balonu getirildi. Törenden ayrılan muhtarlardan bazıları davet üzerine sıcak hava balonuna bindi.

Türk Hava Kurumu pilotu eşliğinde yerden 50 metre yükselen eğitim balonuna paramotorlar eşlik etti. Hayatlarında ilk defa hava balonuna bindiği öğrenilen muhtarların oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Muhtarlar, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca beraberinde Devlet Su işleri Sosyal Tesisinde tekrar bir araya geldi.





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