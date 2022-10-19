Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi

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MUĞLA (AA) - İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum'a 1523 turist getirdi.

İzmir Limanı'ndan gelen ve Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırılan 323 metrelik kruvaziyerde ağırlıklı Alman, İspanyol ve İtalyan 1523 yolcu ve 994 personel bulunuyor.

İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası sahilinde gezdi, Bodrum turuna çıktı. Bazı turistler sahildeki kafe ve restoranlarda yemek yedi, bazıları da hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

Geminin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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