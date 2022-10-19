Muğla'da Muhtarlar Günü kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, siyasi parti ilçe başkanları, Bodrum Yarımadası'nın mahalle muhtarları ile birim amirleri katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören, Dernek Başkanı Gündüz'ün çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Gündüz, muhtarlık müessesesinin çok eski ve değerli bir kurum olduğunu ifade etti.

Tören sonrası Bodrum Belediyesi tarafından Trafo Kafe'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar muhtarlık kurumunun önemine değindi.

Muhtarlık kurumunun çok önemli olduğunu bilen insanlardan birisi olduğunu anımsatan Bayar, çocukluğunun köyde geçtiğini, mahallelerin, köylerin en önemli aklı selimi, kanaat önderi ve liderinin muhtarlar olduğunu dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yıllardır muhtarların bıkmadan usanmadan canla başla halkının, milletinin yanında vatana hizmet için görev yaptıklarını söyledi.

- Datça

Datça Kay­ma­kam­lı­ğınca Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'n­da­ düzenlenen törende, Ata­türk Anı­tı­na Datça Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­kanı ve İskele Ma­hal­le Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı ta­ra­fın­dan çelenk su­nuldu. Ar­dın­dan saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du, İstik­lal mar­şı okun­du.

Karadağlı, konuşmasında, muhtarın mahallenin hem babası hem de anası olduğuna değinerek, "Ağlayanla beraber ağlayan, gülenle birlikte gülendir. Mahallesinin akmayan suyu, yanmayan elektriği, bozuk yolları ondan sorulur. Bunun yanı sıra kimin evinde ekmeği, yemeği yok takip etmek zorunda olup, kendi başına gece gündüz demeden görevli olan kişidir." ifadelerini kullandı.

Mey­dan­da­ki et­kin­li­ğin ar­dın­dan muh­tar­lar, Kay­ma­ka­m Mesut Ço­ba­n'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Kay­ma­kam Çoban da muh­tar­la­rın kendileri için çok önem­li ve ön­ce­lik­li­ olduğunun altını çizdi.

- Ortaca

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki törende muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Amasra'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenci için saygı duruşunda bulunularak istiklal Marşı okundu. Törenin ardından Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, muhtarlar ve protokol kültür parkta bir araya geldi.

Kaymakam Uçar, yaptığı açıklamada, demokrasinin kültürünün ilk basamağını oluşturan muhtarlık müessesesi olduğunu anımsatarak, muhtarların gününü kutladı.

- Köyceğiz

Köyceğiz'de de Atatürk anıtına çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yaptığı konuşmada, mahallenin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen ve kendilerinin halkla bir araya gelmesinde köprü vazifesini üstlenen, mahallelerin gelişimi ve değişimi konusunda çözüm ortaklığı yapan muhtarlara emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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