Muğla'da Muhtarlar Günü kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da Muhtarlar Günü kutlandı

AA

Muğla'da Muhtarlar Günü kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, siyasi parti ilçe başkanları, Bodrum Yarımadası'nın mahalle muhtarları ile birim amirleri katıldı.

Atatürk Anıtı önündeki tören, Dernek Başkanı Gündüz'ün çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Gündüz, muhtarlık müessesesinin çok eski ve değerli bir kurum olduğunu ifade etti.

Tören sonrası Bodrum Belediyesi tarafından Trafo Kafe'de düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar muhtarlık kurumunun önemine değindi.

Muhtarlık kurumunun çok önemli olduğunu bilen insanlardan birisi olduğunu anımsatan Bayar, çocukluğunun köyde geçtiğini, mahallelerin, köylerin en önemli aklı selimi, kanaat önderi ve liderinin muhtarlar olduğunu dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yıllardır muhtarların bıkmadan usanmadan canla başla halkının, milletinin yanında vatana hizmet için görev yaptıklarını söyledi.

- Datça

Datça Kay­ma­kam­lı­ğınca Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'n­da­ düzenlenen törende, Ata­türk Anı­tı­na Datça Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­kanı ve İskele Ma­hal­le Muh­ta­rı Metin Ka­ra­dağ­lı ta­ra­fın­dan çelenk su­nuldu. Ar­dın­dan saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du, İstik­lal mar­şı okun­du.

Karadağlı, konuşmasında, muhtarın mahallenin hem babası hem de anası olduğuna değinerek, "Ağlayanla beraber ağlayan, gülenle birlikte gülendir. Mahallesinin akmayan suyu, yanmayan elektriği, bozuk yolları ondan sorulur. Bunun yanı sıra kimin evinde ekmeği, yemeği yok takip etmek zorunda olup, kendi başına gece gündüz demeden görevli olan kişidir." ifadelerini kullandı.

Mey­dan­da­ki et­kin­li­ğin ar­dın­dan muh­tar­lar, Kay­ma­ka­m Mesut Ço­ba­n'ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

Kay­ma­kam Çoban da muh­tar­la­rın kendileri için çok önem­li ve ön­ce­lik­li­ olduğunun altını çizdi.

- Ortaca

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki törende muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Amasra'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenci için saygı duruşunda bulunularak istiklal Marşı okundu. Törenin ardından Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, muhtarlar ve protokol kültür parkta bir araya geldi.

Kaymakam Uçar, yaptığı açıklamada, demokrasinin kültürünün ilk basamağını oluşturan muhtarlık müessesesi olduğunu anımsatarak, muhtarların gününü kutladı.

- Köyceğiz

Köyceğiz'de de Atatürk anıtına çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yaptığı konuşmada, mahallenin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet sunmak hususunda emeğini esirgemeyen ve kendilerinin halkla bir araya gelmesinde köprü vazifesini üstlenen, mahallelerin gelişimi ve değişimi konusunda çözüm ortaklığı yapan muhtarlara emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu geldi
YEREL HABERLER Bodrum'a "Costa Venezia" kruvaziyeri ile 1523 yolcu ...
Fethiye'de muhtarlar ilk defa sıcak hava balonuna bindi
YEREL HABERLER Fethiye'de muhtarlar ilk defa sıcak hava balonuna ...
Muğla'da Türk Kızılay "Şube Afet Timi" oluşturuldu
YEREL HABERLER Muğla'da Türk Kızılay "Şube Afet Timi" oluşturuldu
"Yarasa adam" 200 kilometre hıza ulaştığı atlayışında limitleri zorluyor
YEREL HABERLER "Yarasa adam" 200 kilometre hıza ulaştığı atlayışında ...
Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' buldu
YEREL HABERLER Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Mendil' ...
Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den Muhtarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den Muhtarlar Günü ...
Muğla'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Muğla'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" ...
Muğla'da şehirler arası yolcu otobüsleri sivil polislerce denetleniyor
YEREL HABERLER Muğla'da şehirler arası yolcu otobüsleri sivil ...
Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam balı sağımı yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da yer fıstığı, zeytin, defne hasadı ve çam ...
(Görüntülü) CİNSEL SALDIRI GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİNİN SERBEST KALDIĞINI SANINCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) CİNSEL SALDIRI GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİNİN ...
Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik ...
Cinsel saldırı girişimi şüphelisinin serbest kaldığını sanınca sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Cinsel saldırı girişimi şüphelisinin serbest ...
Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Turistler, Bodrum'da 'sarı yaz'ın tadını çıkardı
(Görüntülü) BODRUM&#039;DA &#039;AHTAPOT&#039; LAKAPLI SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ 13 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA 'AHTAPOT' ...
Bodrum´da `Ahtapot´ adlı suç şebekesi çökertildi: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Bodrum´da `Ahtapot´ adlı suç şebekesi çökertildi: 13 ...
Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla yakalanan şüpheli ...
American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları başladı
YEREL HABERLER American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları ...
The Bodrum Cup ilk etap yarışlarıyla başladı
YEREL HABERLER The Bodrum Cup ilk etap yarışlarıyla başladı
Ana vatanı Güney Amerika olan "tatlı patates" Muğla'nın iklimine uyum sağladı
YEREL HABERLER Ana vatanı Güney Amerika olan "tatlı patates" ...
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat ...
Muğla'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı ...
(Görüntülü) YAKALANMAMAK İÇİN İSRAİL VATANDAŞI OLAN KEMAL&#039;İN EVİNDE, KART KOPYALAMA CİHAZLARI BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YAKALANMAMAK İÇİN İSRAİL VATANDAŞI OLAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.