Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla açıklarında 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) ile belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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