Seydikemer'de aranan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Seydikemer ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 16 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K'nin Sahilceylan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.



Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan C.K, sevk ediliği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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