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Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

AA

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında karşılaşacağı Beyçimento Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Bodrumspor, Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor

MUĞLA (AA) - Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Pazar günü sahasında karşılaşacağı Beyçimento Bandırmaspor'u yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Sakaryaspor'u 5-0, Erzurumspor FK'yi ise 2-1 mağlup ederek ligde çıkışa geçen Ege ekibi, bu hafta kendi sahasında oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Bandırmaspor müsabakasının hazırlıklarına Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde devam etti.

Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurumspor maçının çok zorlu geçtiğini, iyi başladıkları müsabakayı iyi bir şekilde devam ettirdiklerini söyledi. Takım oyununa uygun hareket edildiği sürece, kalitelerinin ortaya çıktığını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıldır birlikte oynayan bir takım var. Yeni gelen arkadaşlarda artık aramıza iyice adapte oldu. İşler iyi gidiyor ama hep söylüyorum bu lig zor ve sıkıntılı bir lig. Dolayısıyla bu ligde her zaman iyi olmak zorundasınız. Bu haftaki rakibimiz geçen yıl Süper Lig'in eşiğinden dönmüş ve final oynamış bir takım. Kendi takımını korudu. Bir tek santraforunu kaybedip eksik gördüğü bölgelere takviye yaptı ve daha da güçlendi. Her zaman ligimizin kaliteli takımlarından bir tanesi. Her maç olduğu gibi bu maçta bizim için zor."


- Yekta Kurtuluş: "Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz"

Tecrübeli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş da doğru bir futbol oynadıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Sezona doğru takviyelerle ilk 10 hedefiyle başladıklarını anlatan Yekta Kurtuluş, "O hedef hala devam ediyor. Ama bunu play-off olarak da değiştirebiliriz. Maçlara hafta hafta bakıyoruz, her hafta üstüne koyarak oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu haftada bizim için zor bir müsabaka olacak. Zor durumda olan bir takım gibi görünüyor." diye konuştu.

Bahadır Erol da hedeflerine adım adım ilerlediklerini ifade ederek, başarılı oyun serisini sürdürmek istediklerini kaydetti.

Ege ekibinde, Dejan Drazic ve Onur Akbay'ın sakatlıkları sürüyor.

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