Kaymakam Mesut Çoban, Datça acil müdahale ekibiyle bir araya geldi

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MUĞLA (AA) - Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça’da faaliyet gösteren Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ve Arama Kurtarma (MAG - AME/SAR) ekibi ile bir araya geldi.

MAG-AME/SAR ekibi, afet öncesinde, anında ve sonrasında Datça'nın yanı sıra, Muğla ve Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen afetlere kendi imkanlarıyla gidiyor.

Kaymakam Çoban, yaptığı açıklamada, herkesin kendi derdine düştüğü, canını kurtarma gayretine olduğu bir durumda, kendi canını tehlikeye atarak vatandaşın canını ve malını kurtarma noktasında gayret göstermenin en büyük kahramanlık olduğunu söyledi.

Ekibe, "kahraman" olarak hitap etmek istiyorum diyen Çoban, şöyle konuştu:



"Sadece Datça'da değil, Muğla ve Türkiye’mizin çeşitli illerinde meydana gelen afetlere arkadaşlarımız uyarı talimat beklemeden kendiliğinden hemen hazırlanarak, eldeki imkanlarla yola çıkıyorlar. Bunu İzmir'de, Fethiye'de, Datça'da, Marmaris'te meydana gelen yangınlarda ekibi hep yanımızda gördük. Kahramanlarımıza teşekkür ediyor, afatsız günler diliyorum."

Datça MAG - AME/ SAR Temsilcisi Barış Muştu da Datça'da 120 gönüllüsü ile faaliyet gösterdiklerini, yangın başta olmak üzere birçok afette etkin şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

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