Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Turgut Mahallesi Mezinler mevkisinde Recai Çöllüoğlu’na ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Yatağan itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Evin bahçesinde temizlik amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edilen yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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