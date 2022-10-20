Datça'da polis ve jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.



Cumalı Mahallesi'ndeki Mustafa Kutluay İlkokulu ve Reşadiye Mahallesi'ndeki Kazım Yılmaz ilkokulundaki 110 öğrenciye, 8. Jandarma Motor Trafik Tim Komutanlığı personeli ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personelleri tarafından trafik eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere, genel trafik kurallarından okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı ve trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı, konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca öğrencilere boyama kitabı da dağıtıldı.

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