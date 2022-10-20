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Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı

AA

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı

MUĞLA (AA) - Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, her yıl yapılan toplantılarda çağın gereklerine ayak uydurduklarını belirterek, "Bu mesleki toplantımızda kamuya açık alanlarda kamera sistemlerinin kurulması, mahalli idare birimlerinin kurmuş olduğu şirketler, tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler konusunda yürütülen iş ve işlemler çalışma konuları olarak belirlendi." dedi.

Akın, Muğla'da düzenlenen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme Toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı programda yaptığı konuşmada, teftiş kurulu görev alanının diğer bakanlık teftiş kurumlarına göre oldukça geniş olduğunu söyledi.

Yakın geçmişte Göç İdaresi, AFAD ve büyük teşkilatların bakanlık bünyesine katılması ile kolluk gözetim komisyonunun faaliyete geçmesinin yanında bakanlığın görev ve hizmetlerindeki genişlemeyle iş yoğunluğunun da arttığını belirten Akın, "Desteklerinizle son dönemde yapılan adımlarla müfettiş sayımız oldukça arttırılmış ve müfettişlerimize sağlıklı çalışma mekanları hazırlanmıştır. Ayrıca valilik ve başmüfettişlerimizin de katılımlarıyla kurulumuz daha da güçlenmiş, baş müfettişlerimizin tecrübelerinden bakanlığımızın faydalanmasının önü açılmıştır." dedi.

Müfettişlerin usta çırak ilişkisi içerisinde yetiştirildiğini vurgulayan Akın, bu ilişkinin müfettişin meslek hayatı boyunca devam ettiğine işaret ederek "Öyle ki bir müfettişin ileriki yıllarda yapacağı bir hatanın faturası ondan önce ustasına kesilir. Bu özellikler kurulumuzun tarihinden günümüze gelen önemli kazanımlardır. Bu kazanımları tabii ki yaşatacağız. Ancak bu kazanımları yaşatırken çağın gerektirdiği bilgi, birikim ve gelişmelerden uzak kalmamız elbette düşünülemez." diye konuştu.

Her yıl düzenledikleri mesleki toplantıların sağladığı en büyük faydanın geleneksel değerler için kaynaşmayı sağlamanın yanında, yeni gelişmelerle ortaya çıkan yeni durum ve olayların İncelenmesi ve istişare edilmesi olduğunu anlatan Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mesleki toplantımızda da kamuya açık alanlarda kamera sistemlerinin kurulması, mahalli idare birimlerinin kurmuş olduğu şirketler tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler konusunda yürütülen iş ve işlemler Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin uygulanması ve yönerge hazırlıkları çalışma konuları olarak belirlenmiştir. Seminer programımız dahilinde bu konular hep birlikte istişare edilmekte ve değerlendirilmektedir. Mülkiyet kurulu bundan sonra da görev alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve değişiklikleri yakından takip edecek ve buna göre kendisini yenilemeye ve geliştirmeye devam edecektir."

- Seydikemer Süt OSB

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise kentte eğitimden sağlığa, tarımdan güvenliğe, kültürden turizme kadar her alanda yürütülen çalışmalara verilen destekler için Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Tavlı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Muğla Valiliği Yatırım Koordinasyon Başkanlığı tarafından Antalya, Burdur, Muğla, Denizli kesişme noktasında yaklaşık bin 400 dönümlük alanda Seydikemer Süt Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Muğla'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle çok büyük değerlere sahip bir şehir olduğunu belirten Tavlı, "Burada da yaklaşık 200’e yakın kültürel, tarihi alan var. Bizde bu alanları geri kazanıyoruz. Bu yapılan çalışmalarda belediyelerimizin projelerine de destek oluyoruz. 2014, 2015 ve sonrasında yaşanan tarihi süreçte, kurulumuzun mensupları FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı demokrasinin, milli iradenin, sivil iradenin yanında durarak tarihi bir duruş sergilemişlerdir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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