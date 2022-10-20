Muğla'da geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, 39 göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye intikali sırasında durdurulan lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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