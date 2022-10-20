Muğla'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Rıdvan Ceylan (52) idaresindeki 07 VU 259 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde, Abdülvehhab C'nin (40) kullandığı 63 AAS 714 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi otomobil sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yaralanan ve araçta sıkışan Işın Ceylan (44), itfaiye ekibince otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otobüsün sürücüsü gözaltına alındı.

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