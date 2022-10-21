Muğla'da yelkenli tekne yarışlarında fenalaşarak ölen doktorun cenazesi defnedildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı 34'üncü American Hospital The Bodrum Cup yarışlarında fenalaşarak hayatını kaybeden doktor yarışmacı Nihan Eren'in (49) cenazesi toprağa verildi.

Dr. Eren için Gülsevim Rüşdü Kaynak Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, oğlu Eren Tahincioğlu, babası Metin Eren, yakınları ve yelkenciler katıldı.

İstanbul'da gemi ve yat tasarım bölümünde okuyan ve daha önce Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin laser sınıfı sporcusu olarak çeşitli yarışlarda derecesi bulunan Tahincioğlu, teyzesi Canan Eriş'le sarılarak, gözyaşı döktü.

Ayakta durmakta güçlük çektiği için tekerlekli sandalyede cenaze törenine katılan baba Eren de kızının fotoğrafını bir süre elinden bırakmadı.

Eren'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yelken yarışlarına katılan Nihan Eren, önceki gün teknelerin ulaştığı Kissebükü koyunda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle fenalaşmıştı. Sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.





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