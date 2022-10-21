Muğla'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4'ü askeri personel 6 kişi yaralandı.

Askeri personel Yücel K. (28) idaresindeki 67 NZ 083 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolu Gökçe mevkisinde, Gül Y. (47) yönetimindeki 48 JT 996 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile askeri personeller Ömer Faruk K, Erkan T, Servet K. ve minibüste yolcu olarak bulunan Rus Andrei Polunovski yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibince Muğla ve Marmaris'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Servet K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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