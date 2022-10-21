Muğla'da 2 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

Karacahisar Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, silahla vurulduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesedin 42 yaşındaki Tamer Koç'a ait olduğunu belirleyen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yakın bir evin bodrum katında yaptığı aramada silahla öldürülmüş Şener Şen'in (45) cesedine ulaştı.

Koç ve Şen'in cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma Suç Araştırma Timinin sürdürdüğü çalışma kapsamında, 2 kişiyi alacak meselesi yüzünden vurarak öldürdüğü öne sürülen H.K. ve oğlu A.K yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ile oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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