Muğla'da özel sporcular ile protokol üyeleri futbol oynadı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, zihinsel engellilerden oluşan futbol takımı ile protokol üyeleri maç yaptı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen 3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında oynanan futbol maçı, 16 kişiden oluşan özel sporcuların katılımıyla gerçekleşti.

Fethiye Spor Salonu'ndaki müsabakada, engelli sporculara karşı İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Erdal Kıreker ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit forma giydi.

Renkli mücadelenin ardından özel sporcular madalyayla ödüllendirildi.

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