Beçin Antik Kenti iç kalede yürütülen kazıda kentin tarihine ışık tutan bulgulara ulaşıldı

MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'ndeki iç kalede yürütülen kazı çalışmasında bulunan sikke, seramik kaplar ve çeşitli buluntular turizme kazandırıldı.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında bulunan ve yıl boyunca kazı çalışmaları sürdürülen Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde, tarihi niteliği olan eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor.

Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Kazı Heyeti Başkanı Kadir Pektaş, AA muhabirine, antik kentin tarihinin milattan önce 2 binlere uzandığını, asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.

Kentteki birçok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini belirten Pektaş, "Bu yılki kazı çalışmaları türbe ve mezarlığın bulunduğu alanla iç kalede yürütülüyor. Mezarlığın bulunduğu alanda yürüme yollarının zaviye ile ilişkisini kuran bir bağlantı yolu tespit ettik ve konservasyonunu yaptık. Şu anda çalışmalarımız bu alanda devam ediyor ve mezarlar ortaya çıktıktan sonra restorasyonlarını tamamlayacağız." diye konuştu.

Mezar alanında Türk, Menteşe ve Erken Osmanlı dönemlerinden çok sayıda mezarla karşılaştıklarını anlatan Pektaş, bölgede yaklaşık 200 kadar mezar bulunduğunu, otların kapladığı biraz bakımsız durumda olan bölgeyi de gezilebilir bir hale getirdiklerini kaydetti.

-"Helenistik Döneme tarihlenen yapının çevresinde kazı çalışması yapıyoruz"

Kadir Pektaş, iç kalede surların girişi tarafındaki burçlarla beraber restorasyon projesini hazırlamak için çalışma yürüttüklerini anlatarak, bu kapsamda surların iç kaleye bakan yönünde kazı çalışması yaptıklarını ifade etti.

Daha önce Helenistik Döneme tarihlenen bir yapının bulunduğu çevrede kazı yaptıklarını anlatan Pektaş, şöyle konuştu:

"Yapının çevresinde kazı çalışmamız sürüyor. Burada dikdörtgen planlı bir yapının içi boşaltılıyor. Sarnıç olarak kullanıldığını düşündüğümüz tonozlu bölümün iç kısmından da toprak boşaltması yaptık. Bu bölümde de büyük blok taşlar ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Klasik, Helenistik, Bizans ve Roma dönemlerine ait bazı buluntularla karşılaştık. Üst kısımlarda ise Menteşe ve Osmanlı dönemlerine ait buluntularımız var. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki kazı çalışmalarımızda da buluntularımız yine oldukça zengin. Kazı çalışmalarında Helenistik dönem ile Türk devrinden sırlı seramikler oldukça yoğun, bunun yanı sıra çeşitli dönemlere ait sikkeler var. Bunlar bize tarihleme için önemli ipuçları veriyor."

Pektaş, bu alandaki kazı çalışması da tamamlandıktan sonra bir restorasyon projesiyle, antik kentin rahatlıkla gezilebileceği bir rota ile bölgeyi turizme kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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