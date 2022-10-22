Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen "Rowing Beach Kürek Sprint" yarışları başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde devam eden "Uluslararası Fethiye 3. Spor Festivali" kapsamında iki gün sürecek "Rowing Beach Sprint Kürek Yarışı" başladı.

Uluslararası Fethiye 3. Spor Festivali'nin dördüncü haftasında yapılan kürek yarışlarının ilk gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Koşu ve kürek sporunun birleşimi ile oluşan "rowing beach sprint" yarışına 5 farklı şehirden 110 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, yarışların Türkiye'de ilk kez yapıldığını belirterek, katılımın ilerleyen yıllarda daha çok olmasını beklediklerini ifade etti.

Amiral Spor Kulübü Başkanı Alper Aydın da yarışları geleneksel hale getireceklerini vurgulayarak, "Türkiye'de ilk kez gerçekleşmesine rağmen 110 sporcu katıldı. Geleneksel hale getirdiğimiz zaman sayıların binin üzerine ulaşacağını düşünüyorum. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi bölgelerden katılım oldu." diye konuştu.

Organizasyon iki gün boyunca devam edecek.

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