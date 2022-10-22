Muğla'da evde kaçak içki üreten bir kişi gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 75 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden M.B'nin evinde kaçak alkol imal ettiği ve satma arayışı içinde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 75 litre kaçak içki ile 36 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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