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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları tamamlandı

AA

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları tamamlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, son gün yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erdi.

American Hospital'ın isim sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bu yıl "mavi ekonomi"ye dikkat çekilen The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler oluştu.

Yarışlar, 11 millik Anadolu Sigorta etabı Bodrum-Bodrum rotasında tamamlandı. Son gün yarışlarında KADES uygulamasına yönelik özel bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi.

KADES'e yönelik bilinirliğin ve farkındalığın artması için gerçekleştirilen özel etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ve The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da katıldı.

The Bodrum Cup genel sıralamada "Hızır 1" birinci, "Take İt Easier" ikinci, "Bodrum (STS)" de üçüncü oldu. Geçen yıl ve daha önceki yıl da genel klasmanda şampiyon olan "Hızır 1" teknesinin üçüncü şampiyonluğunu elde edip regatta bayrağını ömür boyu taşımak için hak kazandı.

İçmeler Ağanlar Tersanede düzenlenen ödül törenine, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş'ın da arasında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Tören öncesi, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar ve yarışta fenalaşarak hayatını kaybeden doktor yarışmacı Nihan Eren için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından Athena konseri gerçekleştirildi.

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