Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer, Süleyman Güneş (Dk. 85 Musa Caner Aktaş), Jahovic (Dk. 73 Koray Kılınç), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 62 Erdem Çetinkaya)

Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 67 Oğuz Şahintürk), Kerim Avcı (Dk. 84 Mustafa Saymak), Koutroumpis, Dembele (Dk. 85 Atabey Çiçek), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 76 Tshibangu), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 76 Fatih Kurucuk)

Goller: Dk. 38 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 43 Samet Yalçın (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Recep Aydın (Bodrumspor), Dk. 24 Mehmet Özcan (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 30 Süleyman Güneş (Bodrumspor), Dk. 32 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 32 Jahovic (Bodrumspor), Dk. 41 Levent Ayçiçek, Dk. 45+2 Kerim Avcı, Dk. 78 Tshibangu (Beyçimento Bandırmaspor)

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Bodrumspor, sahasında Beyçimento Bandırmasporla 1-1 berabere kaldı.

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