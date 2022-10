Bodrumspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, ilk yarı yedikleri gol sonrası takımının reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadelenin ilk 20-25 dakikasının kendi adlarına sıkıntılı geçtiğini belirtti.

İstedikleri oyunu oturtamadıklarını ve buna rakibin müsaade etmediğini anlatan Taşdemir, "Gol yedikten sonra bir reaksiyon gösterdik. Golü bulduk, ikinci golü de bulduk ama yanılmıyorsam ofsaytmış. İkinci yarı tamamıyla oyunun hakimiydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı özellikle takımımızın farkı daha çok ortaya çıktı. Maçı koparamadık. Puan değerli, o yüzden aldığımız puanla yolumuza devam edeceğiz. İyi bir gidişatımız var." diye konuştu.





- Mustafa Gürsel: "Maç yüksek mücadeleyle geçti"

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de geçen hafta Yeni Malatyaspor'a evlerinde 2-0 mağlup olmalarından dolayı çalkantılı bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.



Rakipleri karşısında ilk yarıda gol atmayı başardıklarını hatırlatan Gürsel, "Bandırmaspor'un her sahada, her şartta, her rakiple oynayabilecek gücü ve kapasitesi var. Bugün önemli olan bu tepkiyi vermekti. Maç yüksek mücadeleyle geçti. Son 6 haftada 4 beraberliğimiz oldu, çok kazanmak istiyoruz. Bu süreçte kazanamadık ama bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi oyun kalitemize eklediğimizde kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Isaac Tshibangu rahatsızlık geçirdi

Maçın son dakikalarında oyuncuları Isaac Tshibangu'nun bir rahatsızlık geçirdiğini belirten Gürsel, "Maç bitiminde direkt içeri girmişti. Karın bölgesinde bir ağrı olduğunu söyledi. O süreçte sırt üstü sedyede uzanırken dili boğazına kaçmış. Öyle bir sorun oldu ama halledildi. Şu an hastaneye götürüldü, inşallah bir şey yoktur. Sağlık önemli, umarım oyuncumuz bir an önce iyileşir ve aramıza katılır." ifadelerini kullandı.

