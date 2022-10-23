Akdeniz Off-Road Kupası'nın 3. ayağı Fethiye'de sona erdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası'nda 3. ayak yarışı tamamlandı.

Fethiye Orman Spor Kulübü (FOSK) ile Fethiye Belediyesi iş birliğiyle Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe, 13 ilden 19 araç katıldı.

Sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla çamur, dere, tırmanma gibi engellerin yer aldığı etabı 3 kez geçti.

Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinliği çok sayıda vatandaş da parkur kenarından takip etti.

Yarışların S1 kategorisinde Tercan Kısa ile İlker Kısa, S2 kategorisinde Haceli Şam ile Ebubekir Uysal, S3 kategorisinde İrşad Biçer ile Fettah Yiğit, S4 kategorisinde ise Mehmet Demirel ile Hilmi Demirel birinci oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

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