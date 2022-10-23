Fethiye'de düzenlenen 22. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sona erdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivale, 48 ülkeden yaklaşık 850 yamaç paraşütü sporcusunun yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı.

Festival kapsamında base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu), akrobasi gösterileri ve ücretsiz halk uçuşları yapıldı.



Akrobasi pilotlarının gökyüzünde yaptığı gösteriler, aksiyon kameralarına yansıdı.

Akrobasi pilotu Berkay Nal, yaptığı açıklamada, 4 kişiyle kalkış yapan yamaç paraşütünden 3 kişi serbest düşüş atlayışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir'den etkinliğe katılan akrobasi pilotu Ali İhsan Tankaş ise festivalde her yıl birbirinden güzel gösterilere katıldıklarını dile getirdi.

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