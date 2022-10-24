Dev kruvaziyer "Mein Schiff 5" Marmaris Limanı'na yanaştı

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MUĞLA (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5" Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Mikanos Limanı'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren 295 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 549 yolcu ve 900 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yatlimanı bölgelerini gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler Dalyan turuna çıkarken, bazıları da bisikletleriyle şehir turu yaptı.

Geminin, akşam saatlerinde Atina Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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