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MUĞLA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, "Interreg Next Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı" tanıtım etkinlikleri ve proje eğitimlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenledi.



DSİ Toplantı Salonu'ndaki program, Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinatör Ural Sevener'in açılış konuşmasıyla başladı. Program, Avrupa Birliği Başkanlığı İzmir İl Temsilcisi Proje Uzmanı Ceyhan Çiçek'in sunumuyla devam etti.

Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) programlarından olan "Interreg Next Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı"na, 2021-2027 bütçe döneminde Türkiye'nin ilk kez dahil olacağını belirten Çiçek, paydaşların programdan yararlanması için farkındalık ile kapasitelerinin artırılması amacıyla faaliyetlerin yürütüldüğünü kaydetti.

Programa, Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve görevli personel katıldı.

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