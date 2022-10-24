Muğla'da düşen yamaç paraşütündeki yaralılara JAK timi müdahale etti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 900 metre pistinden yamaç paraşütü pilotu B.P, hazırlıkların ardından serbest düşüş sporcuları H.P. ve C.B.Ş. ile kalkış yaptı.

Kalkıştan kısa süre sonra paraşütün düşmesi üzerine bölgeye, Babadağ'da konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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