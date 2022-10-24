Muğla'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kadın cesedi bulundu.

Esenköy Mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanlık alanda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ceset, kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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