Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 11 kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

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